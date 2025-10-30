Diablo og Persona får også konserter i Storbritannia sommeren 2026

HQ

I går rapporterte vi om nyheten om at Hades ville bli gjenstand for en av de neste videospillkonsertene, da Hades: Ballads of the Underworld-showet kommer til Storbritannia i juni 2026 for å se lydsporet fremført live av et orkester. Dette blir ikke det eneste spillet som blir omtalt i løpet av sommeren.

Fans kan også forvente å delta på et Diablo og et Persona-tema-show i løpet av den kommende sommeren, med Diablo's kalt The Infernal Symphony og holdes på Royal Festival Hall 6. juni. Personas alternativ regnes som Persona Grooves og vil hovedsakelig fokusere på Persona 3, 4 og 5, også på Royal Festival Hall i byen 27. juni.

Utover dette er det to andre arrangementer som kan være verdt å merke seg, som den 13. juni, The Colors of Harmony vil forekomme, som er oppgitt som "Hitoshi Sakimoto 40th Anniversary Celebration" og vil bli holdt på Fairfield Halls med mer informasjon som kommer på et senere tidspunkt. Den 19. juni vil også Troy Baker og Austin Wintory slå seg sammen på Fairfield Halls for en kveld med de to. Mer informasjon om dette vil også bli delt på et senere tidspunkt.

Med disse planlagte, kan du få tak i billetter til hver konsert ved å gå over her.

