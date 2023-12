Diablo-sjefen vil at folk skal ha det gøy med ødelagte byggverk

HQ

Vi har sett mange "busted builds" i Diablo IV siden spillet ble lansert, men ifølge daglig leder Rod Fergusson er det ikke noe problem. Ifølge Fergusson skaper vi våre beste øyeblikk i spillet når vi føler oss mest ødelagte.

I et nylig intervju med Electronic Playground Network forklarte Fergusson litt mer om hva han mente. "Noen ganger fokuserer du på balanse og ikke på moro", begynte han. "Du kan tenke at 'alt må være på samme nivå' og at du virkelig streber etter rettferdighet, men greia med et Diablo-spill er at når du føler at du jukser, eller at du føler at du har lurt utviklingsteamet ved å utnytte en eller annen exploit, kan det føles veldig, veldig gøy. Så det er det vi har forsøkt å omfavne, og nå i sesong 2 er Ball-Lightning Sorc' [build] latterlig, men vi sier bare "la dem ha det gøy, så tar vi oss av det senere.".

Fergusson sier altså ikke at det ødelagte spillet ditt kommer til å eksistere for alltid, det er mer en slags "nyt det mens du kan". Med tiden kommer vi til å få se nye oppdateringer, forbedringer og nedgraderinger som vil gi oss nye overmektige bygg å glede oss over. Men inntil videre skal du ikke ha dårlig samvittighet for å lage den kuleblinkende trollmannen.