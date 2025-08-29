Diablo-utviklere danner en av de største fagforeningene i et Microsoft-eid studio

HQ

I takt med at ustabiliteten på arbeidsmarkedet øker eksponentielt i dataspillbransjen, ønsker de ansatte å beskytte seg selv gjennom fagforeninger. Vi har allerede sett utviklere organisere seg i fagforeninger i flere store selskaper, og nå organiserer mer enn 450 Blizzard-arbeidere seg i Communications Workers of America (CWA).

Som CWA har lagt ut, har Microsoft anerkjent fagforeningen, som utgjør "en av de største vegg-til-vegg-fagforeningene i et Microsoft-eid studio." Den nye fagforeningen er nå en del av de rapporterte 3 500 Microsoft-ansatte som har organisert seg i CWA.

Skye Hoefling, senior programvareingeniør på Diablo, sier "Jeg vokste opp med Diablo, og jeg føler meg heldig som får jobbe hos Blizzard med et spill som er veldig spesielt for meg og spillmiljøet. Men lidenskap kan ikke beskytte oss mot ustabile jobber. Fagforeningen vår gjør at vi kan fokusere på å skape magiske opplevelser for spillerne våre i stedet for å bekymre oss for den ustabile jobbbransjen."

Ryan Littleton, spilldesigner på Diablo, la til: "Dagen etter den tredje runden med masseoppsigelser gikk jeg inn på kontoret, og da jeg prøvde å åpne døren til kafeteriaen, ble jeg nektet adgangskortet mitt. Et øyeblikk lurte jeg på om det var ved å spise frokost at jeg ville få vite at jeg var en del av den runden. Heldigvis var det bare et teknisk problem, men ingen av oss skal måtte leve med den konstante bekymringen for at vi kan bli utvist på et blunk."

Vi får se om denne fagorganiseringen kan bidra til å forhindre masseoppsigelsene vi ser i spillbransjen akkurat nå, men hvis noe kan bidra til å gi folk en følelse av trygghet i jobben, vil det forhåpentligvis bety at vi ikke vil se like mange hensynsløse kutt i fremtiden. Forhåpentligvis...