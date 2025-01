Diallo gir Manchester United et av de raskeste hat-tricksene noensinne

HQ

Manchester United-fansen har hatt to strake seire, et lyspunkt i en marerittaktig sesong. Først slo de Arsenal på straffer i FA-cupen, og nå har de vunnet Southampton i Premier League på en spektakulær måte: med et hat-trick på 12 minutter!

Southampton, bunnlaget med bare én seier så langt, var svært nær ved å slå gigantlaget etter et selvmål av Manuel Ugarte på et skudd fra Tyler Dibling. Bare åtte minutter før slutt utlignet Diallo, akkurat som han gjorde for to uker siden i 2-2-kampen mot Liverpool. Men han stoppet ikke der, og scoret ytterligere to ganger i det 90. minutt og fire minutter ut i overtiden.

Tre mål på tolv minutter for den ivorianske kantspilleren. Ikke bare er han den nest yngste Man United-spilleren (22 år gammel) som har scoret hattrick etter Wayne Rooney i 2006, det er også et av de raskeste hattricksene noensinne. Nærmere bestemt var det med 12:07 det ellevte raskeste hat-tricket i Premier Leagues historie, bak Kun Agueros hattrick for Manchester City mot Newcastle i 2016 (11:40). Det raskeste ble gjort av Sadio Mané i en Southampton-seier mot Aston Villa i 2015: bare 2 minutter og 56 sekunder.

"Jeg føler meg bra. Jeg er så glad for å score mitt første hat-trick på Old Trafford. Men for meg var det viktigste å vinne denne kampen, og jeg er glad på klubbens vegne for at vi kunne vinne den ", sa Amad.