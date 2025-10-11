Diane Keaton død 79 år gammel
Hollywood sørger over en av sine mest ikoniske og elskede stjerner
Hollywood sørger over en av sine mest ikoniske stjerner. Diane Keaton, som blant annet spilte i Gudfaren og fikk en Oscar for sin utrolige prestasjon i Annie Hall, har gått bort i en alder av 79 år. En talsperson for familien ber fans og medier om å gi de som sto skuespilleren nær litt rom og privatliv. Kort sagt, en sjanse til å sørge i fred.
Gjennom årene har Keaton hatt flere Oscar-nominasjoner og har også forsøkt seg som regissør og fotograf. Hun hadde til og med en liten suksess i interiørdesignbransjen. Og Keaton ble faktisk ofte hyllet for sin kreativitet og sitt skarpe blikk for stil. Noe som smittet over på garderoben hennes, og hun ble ofte tatt i å gå i alt fra brede hatter til skreddersydde dresser - hun ignorerte alle trender og skapte sine egne.
Arven hennes vil leve videre. Hvil i fred.