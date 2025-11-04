Diane Ladd, Wild at Heart-skuespillerinne, går bort 89 år gammel

HQ

Den amerikanske skuespilleren Diane Ladd, tre ganger Academy Award-nominert og kjent for sine roller i Alice Doesn't Live Here Anymore, Wild at Heart og Rambling Rose, er død i en alder av 89 år, bekreftet hennes datter Laura Dern mandag.

Ladd gikk bort i sitt hjem i California, omgitt av familien. Skuespilleren hadde en bemerkelsesverdig karriere som strakte seg over mer enn sytti år, og portretterte ofte sterke, komplekse kvinner fra sørstatene, hvis motstandsdyktighet speilet hennes egen.

En Hollywood-slekt og et varig bånd

Som datter av en veterinær og en skuespillerinne fra Mississippi begynte Ladd å opptre på scenen på 1950-tallet, før hun gikk over til TV og film. Hun medvirket i klassikere som White Lightning (1973), Citizen Ruth (1996) og HBOs Enlightened (2011), der hun nok en gang spilte Derns mor på lerretet.

I 1991 skrev Ladd og Dern historie som den eneste mor-datter-duoen som noensinne har blitt nominert til en Oscar for samme film (Rambling Rose).

I tillegg til å være skuespiller var Ladd også forfatter og regissør, og i 2023 var hun medforfatter av memoarboken Honey, Baby, Mine: A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love with Dern. Boken sprang ut av de dype samtalene de to delte under daglige spaserturer etter at Ladd ble diagnostisert med en lungesykdom, turer som, som Dern sa, "bidro til å vekke moren min til live igjen".

"En renessansekvinne"

I løpet av karrieren spilte Ladd i mer enn 120 film- og TV-roller, og hun fikk tre Emmy-nominasjoner og en stjerne på Hollywood Walk of Fame, sammen med Bruce og Laura Dern.

Produsenten Barbara Boyle kalte henne en gang "en renessansekvinne", og berømmet hennes innsikt, kreative drivkraft og emosjonelle intelligens, egenskaper som definerte både kunsten og livet hennes.

Ladds ettermæle lever videre gjennom hennes tidløse opptredener og gjennom Laura Dern, som en gang sa følgende om sin mor "Hun bare dukker opp slik i livet. Hun bryr seg ikke om hva andre mener."