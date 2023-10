DiCaprio fikk ikke lov til å improvisere under innspillingene av Killers of the Flower Moon

HQ

Bransjelegendene Martin Scorsese og Robert DeNiro himlet med øynene da DiCaprios improvisasjon under Killers of the Flower Moon ble for mye. I et intervju med Wall Street Journal sa Scorsese følgende: "Av og til så Bob og jeg på hverandre og himlet litt med øynene. Og så sa vi til Leo: Du trenger ikke den dialogen."

Han sa at de to skuespillerne er to veldig forskjellige typer mennesker, og at DiCaprios improvisasjon noen ganger ble så "uendelig", mens DeNiro foretrakk å ikke si noe. Regissøren og skuespillerne har jobbet sammen mange ganger, og Scorsese har tidligere sagt: "Jeg fant ut at jeg kunne jobbe med Leo hvis jeg snakket mye med ham. Hans metode for meg er en metode for konstant samtale, konstant utforskning. Med De Niro er det litt annerledes. Ja, det snakkes, men så er det stille. Forskjellen i tilnærmingsmåte ga til syvende og sist gode resultater: De to spilte så vakkert sammen."

Har du rukket å se Killers of the Flower Moon ennå?