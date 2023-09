Dice åpner nytt studio i Gøteborg for å overta Battlefield

HQ

Eksplosjoner, våpen i alle former, episke flerspillermoduser og fantastisk lyddesign er noe vi ofte forbinder med Battlefield. Nå har vi fått nye nyheter om det neste Battlefield. Ridgeline Games og et nytt Dice-studio i Göteborg skal stå for utviklingen av både kampanjen og flerspillermodusen:

Dice fokuserer for tiden på å utvikle Battlefields flerspillermodus og den kommende enspillerkampanjen sammen med søsterstudioet Ridgeline Games. Spillserien vil bli utviklet med hjelp fra flere andre spillstudioer under ett og samme lederteam. Gøteborg-kontoret blir dermed en del av det globale utviklingsteamet. Målet er å gjøre Battlefield til et av verdens beste førstepersons skytespill.

Vi vet ennå ikke hva temaet for spillet blir eller hva det skal hete, men vi vet at det blir et nytt Battlefield. Hvis du har lyst til å være med på disse prosjektene, søkerDice og EA etter nye medarbeidere. Vi i Gamereactor håper at Dice børster av seg Bad Company for en tredje del.

Hva tror du dette nye Battlefield vil handle om, og når tror du det vil finne sted?