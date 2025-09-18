Dicealot avslører at utgivelsesdatoen er satt til 9. oktober

Som annonsert på Convergence Games Showcase i kveld, har Dicealot nå en utgivelsesdato satt til 9. oktober. Spillet kommer fra goodviewgames og utgis av Yogscast Games, og foregår i en særegen versjon av Camelot der terninger avgjør kampene dine.

I dette roguelike spillet, som er en blanding av tilfeldigheter og dyktighet, tar du opp kampen mot merkelige fiender i en fantasiverden. En demo for Dicealot har vært tilgjengelig en liten stund nå, og den nyeste versjonen ble lansert i forrige måned.

Sjekk ut traileren for utgivelsesdatoen for Dicealot nedenfor hvis du er ute etter en ny dose roguelike-action.