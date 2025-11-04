Dick Cheney, USAs tidligere visepresident, går bort 84 år gammel

HQ

Dick Cheney, som satt to perioder som visepresident under president George W. Bush og spilte en sentral rolle i utformingen av USAs utenrikspolitikk etter 11. september 2001, er død i en alder av 84 år, kunngjorde hans familie tirsdag.

Cheney døde "på grunn av komplikasjoner av lungebetennelse og hjerte- og karsykdom," sa familien i en uttalelse, og la til at hans kone Lynne, døtrene Liz og Mary og andre slektninger var ved hans side.

Cheney var født i Nebraska og oppvokst i Wyoming, og hadde en lang politisk karriere bak seg, blant annet som stabssjef i Det hvite hus, kongressmedlem i Wyoming og forsvarsminister under president George H.W. Bush, med ansvar for Gulfkrigen i 1991.

En kontroversiell skikkelse i moderne amerikansk politikk

Som visepresident fra 2001 til 2009 ble Cheney ansett som en av de mest innflytelsesrike og splittende skikkelsene i USAs regjering, og han var med på å utforme responsen på 11. september-angrepene og tok til orde for invasjonen av Irak i 2003.

Tilhengerne lovpriste hans lederskap og dype kunnskap om nasjonal sikkerhet, mens kritikerne beskyldte ham for å utvide den utøvende makt og rettferdiggjøre bruken av tortur i den såkalte "krigen mot terror".

I sin uttalelse beskrev Cheney-familien ham som "en stor og god mann som lærte sine barn og barnebarn å elske landet vårt og å leve et liv preget av mot, ære, kjærlighet, vennlighet og fluefiske." Cheneys datterLiz Cheney, tidligere republikansk kongressmedlem og uttalt kritiker av Donald Trump, trakk ofte frem sin far som sitt politiske forbilde.