Diddy saksøker NBC for 100 millioner dollar på grunn av dokumentarfilm

Mens han venter på rettssak for sexhandel og utpressing, saksøker han NBC for ikke mindre enn 100 millioner dollar, og hevder at selskapets nye dokumentar med tittelen Diddy: Making of a Bad Boy inneholdt uttalelser som NBC enten visste var usanne eller publiserte uten hensyn til sannheten.

"Hele premisset for dokumentaren forutsetter at Mr. Combs har begått en rekke avskyelige forbrytelser, inkludert seriemord, voldtekt av mindreårige og sexhandel med mindreårige, og forsøker å psykologisere ham på en grov måte", heter det i søksmålet (via ABC News). "Den hopper ondsinnet og grunnløst til den konklusjonen at Combs er et 'monster' og 'en legemliggjørelse av Lucifer' med 'mange likheter' med Jeffrey Epstein."

Dokumentaren ble sendt i forrige måned på NBCs strømmetjeneste Peacock TV. Representanter for NBC har så langt nektet å kommentere søksmålet.

