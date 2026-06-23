Didier Deschamps forlater VM-leiren etter at moren hans gikk bort

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Didier Deschamps' mor har dessverre gått bort, kunngjorde det franske fotballforbundet (FFF) tirsdag kveld. Frankrikes landslagstrener har forlatt USA og vil ikke være på benken under fredagens kamp mellom Frankrike og Norge, bekreftet FFF, og han vil også gå glipp av begge treningsøktene før kampen.

«Didier Deschamps vil ikke kunne lede treningsøktene før kampen mellom Norge og Frankrike. Han vil ikke kunne sitte på benken på fredag under den siste kampen i gruppe I. Landslagstreneren fikk i morges vite at moren hans er gått bort. Han vil reise tilbake til Frankrike for å delta i begravelsen hennes.»

Frankrike er allerede kvalifisert til 32-delsfinalen, og det samme er Norge, men vinneren av kampen fredag 25. juni kl. 21.00 CET, 20.00 BST, går videre som gruppevinner. Ved uavgjort vil Frankrike bli gruppevinner takket være bedre målforskjell. Deschamps’ assistent Guy Stéphan vil sitte på benken under kampen og frem til han er tilbake.