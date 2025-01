Didier Deschamps trekker seg som fransk landslagssjef etter VM i 2026

HQ

Didier Deschamps har vært en av de landslagssjefene som har sittet lengst i Frankrike gjennom tidene, spesielt i nyere tid, når trenere er vant til å få sparken når ting ikke går på skinner. Deschamps har vært en pilar i fransk fotball, siden han kom til landslaget i juli 2012. Men han har nettopp annonsert at han ikke blir så mye lenger, og at han vil gå av etter VM i 2026.

"Ikke mye lenger", i Deschamps' termer, betyr halvannet år igjen. Han skal være der under VM i 2026 i USA, Mexico og Canada, og uansett hvordan det ender, kommer han til å gå av.

Nyheten ble kjent tirsdag kveld, og den har nettopp blitt bekreftet av Deschamps selv på fransk TV. "I mitt hode er det klart, jeg har gjort min tjeneste med den samme lidenskapen. 2026, det er greit".

På spørsmål om hvorfor han bestemte seg for å slutte i en så lys tid for det franske laget (VM-gull i 2018, finaleplass i 2022), svarte han: "Man må vite når man skal si stopp. Det finnes et liv etter dette. Å være der jeg har vært i 14 år, det krever mye".

Deschamps, som er den eneste nålevende personen som har vunnet VM som spiller og som trener, har også vunnet Nations League-tittelen i 2021 og nådd finalen i UEFA Euro 2016. Om litt over halvannet år tar kanskje Zinedine Zidane endelig over som Frankrikes fotballtrener, men Didier Deschamps har fortsatt en sjanse til å vinne sitt tredje verdensmesterskap...