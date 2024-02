Die Gute Fabrik, skaperne av Mutazione og Saltsea Chronicles, legger ned utviklingsavdelingen.

HQ

Bransjen står ved et veiskille for alle skapere, enten de er små indie-studioer eller store AAA-team. Det er en enorm oppgave å lage spill, og det er vanskelig å skaffe finansiering til utviklingen av spill som det i de fleste tilfeller tar tre år eller mer å utvikle og tjene penger på. Selv for et veteranstudio som Die Gute Frabrik har det blitt for mye.

Skaperne av Mutazione og det nyere Saltsea Chronicles har kunngjort på Twitter / X at de gir opp spillutviklingen og sier opp utviklere. De vil fortsette å opprettholde et lite team for å støtte de allerede utgitte IP-ene, men det blir ikke flere nye prosjekter.

Studioets mål er nå å finne nye stillinger til de ansatte for å gjøre overgangen gjennom denne vanskelige tiden så kort som mulig. Men med den bølgen av oppsigelser som nå rammer videospillarbeidere, er det mulig at ikke alle vil kunne fortsette å lage spill.

Men i mellomtiden, og som et bevis på at de gjorde det (og lyktes), legger vi igjen intervjuet vi gjorde med Saltsea Chronicles manusforfatter Sharna Jackson på fjorårets Summer Game Fest nedenfor.