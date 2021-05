Die Hard og Rambo inntar Call of Duty: Warzone

Du ser på Annonser

Takket være åpenbare hint var det liten tvil om at John McClane fra Die Hard og John Rambo fra Rambo ville komme til Call of Duty: Black Ops Cold og Call of Duty: Warzone, men det viser seg at det ikke er det eneste vi får fra filmene.

Nå har nemlig Activision og utviklerne gitt oss en trailer som bekrefter at begge John-ene blir helt nye operatører man kan kjøpe når del to av sesongen starter i Black Ops Cold War klokken 06 den 19. mai og i Warzone klokken 06 den 20. mai. Hver av de kjøpbare pakkene vil også inkludere nye våpen, Calling Cars, emblem, klokke og Charm. Ikke at du trenger å betale for å legge merke til 80-tallstemaet, for Verdansk vil også endres.

Noe av det første du nok vil legge merke til er at Nakatomi Plaza plutselig har dukket opp der. I tillegg til å være den klart høyeste bygningen på hele kartet ved å overta for Broadcast Tower er det fem etasjer i tårnet som visstnok skal ligne veldig på filmen. Da passer det jo godt at man også kan utføre sideoppdrag som vil ha oss til å lete etter bokser, desarmere C4 på taket og nøytralisere en våpenhandel som har gått galt. På toppen av det hele skal det være mulig å bryte seg inn i hvelvet om man finner nøklene.

Rambo vil selvsagt også representeres. Verdansk vil blant annet ha ti overlevelsesleirer inspirert av Rambo: First Blood Part II. Her skjuler det seg dog tags som vil gi spesielle belønninger om du finner dem. Samtidig har en av flyhangarene i nordvest blitt gjort om til en CIA-leir.

For å gjøre det hele ekstra actionfylt plusses det på en tidsbegrenset modus kalt Power Grab. Denne gjør slik at den første sirkelen vil krympe mindre, ha fem trinn og man blir ikke sendt til Gulagen. Dermed må eventuelle overlevende kjøpe en gjenopplivning eller samle dog tags i skikkelig Kill Confirmed-stil. Å samle disse vil også gi deg en UAV, avansert gassmaske og andre goder.

Når det gjelder multiplayeren kan vi glede oss til killstreaken med det passende navnet Combat Bow som lar oss sende ut eksplosive piler, kartene Standoff (6v6) og Duga (Multi-lag) og litt annet småtteri du kan lese mer om her.