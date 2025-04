Diego Luna prøvde å ta med seg en Star Wars-blaster gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen

HQ

Det er tre ting du virkelig ikke bør prøve å ta med deg på et fly. Kniver, pistoler og bomber. Det finnes andre ting også, som for eksempel en stor flaske med væske, men de tre ovennevnte kommer til å få deg i skikkelig trøbbel. Diego Luna, stjernen i Disneys Andor, fant ut av dette på den harde måten.

I Jimmy Kimmel-showet avslørte Luna at han ble stoppet av sikkerhetskontrollen på flyplassen fordi de trodde at blasteren hans fra Andor var en ekte pistol. "De sa: 'Jøss, hva er det!' Jeg prøvde å ta tak i den og si: 'Nei, det er bare en rekvisitt! Og alle sa: 'Ikke rør den!'... Det var et eneste rot", sier han.

Luna la også til at han var fyllesyk på det tidspunktet, noe som sikkert ikke gjorde situasjonen bedre. Til slutt klarte han å forklare hva rekvisitten var uten å ende opp i håndjern, men for en stressende måte å komme seg gjennom sikkerhetskontrollen på.

Luna ser for øyeblikket frem til sesong 2-premieren av Andor, som kommer på Disney+ den 23. april.

