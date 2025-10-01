Jeg er den første til å hoppe på bølgen og kaste meg over et nytt rollespill, spesielt japanske. Mens jeg spilte det fenomenale Trails in the Sky 1st Chapter dukket muligheten til å anmelde det nyeste Digimon -spillet opp, og mens det var på installering, benyttet jeg anledningen til å lese meg opp på universet. Hvordan det ble lansert som et "mer maskulint" motstykke til Tamagotchi, og hvordan det gikk fra å være et lite virtuelt kjæledyr å ta vare på til å eksplodere til en franchise med anime, manga, kortspill og videospill.

Digimon Story: Time Stranger er en helt ny historie, men den er i bunn og grunn basert på de samme premissene som mange andre historier i dette universet. Mennesker kommer i kontakt med digitale monstre, dvs. Digimon, og det finnes en hel haug med både hyggelige og mindre hyggelige varianter. I denne historien dukker det opp et mystisk skyggevesen som skaper kaos, og vår helt må ordne opp i alt. Det er en historie om (som tittelen avslører) tidsreiser og mystiske dimensjoner, men mest av alt er det en historie som ikke engasjerer det minste. Jeg er vanligvis ikke typen som sitter klar til å trykke "hopp over" under mellomsekvensene, siden jeg må henge med på alt som skjer, men i flere langsomme partier var jeg nær ved å bare hoppe over alt skravlet. Det er så mye meningsløs dialog, og karakterens "mobiltelefon"-lignende enhet avbryter også stadig med informasjon. De første timene føles som verdens tregeste introduksjon. Heldigvis blir det litt bedre etter hvert, men bare litt.

Tokyo føles for det meste hult, som en teaterscene der du kan løpe rett gjennom de anonyme statistene.

Når spillets karakterer ankommer Digimon -verdenen, blir det både fargerikt og ganske fornøyelig. Det tar imidlertid altfor lang tid før dette skjer, og vi tvinges til å løpe rundt i et trist Tokyo. Det føles litt som en Temu -versjon av Persona -serien med uttrykksløse karakterer som du kan løpe rett gjennom. Har du for eksempel spilt det glimrende Persona 5 eller fjorårets Like a Dragon: Infinite Wealth, skjønner du raskt hvilken kvalitetsforskjell det kan være på en åpen verden i form av en by. I Digimon føles alt mer som en flat kulisse, og selv om det er morsomt å kikke inn i små butikker eller oppdage Tokyos nabolag virtuelt for første gang, etterlater det ikke noe inntrykk.

I tillegg til endeløs løping står turbaserte kamper på agendaen. Kampene foregår med de små monstrene som samles inn. Du har tre med deg i kamp, med like mange i reserve som du kan bytte mellom eller hente inn når livet til en skapning synker til null. Kampene er i utgangspunktet basert på en slags stein-saks-papir-variant, ettersom Digimon kommer i tre typer: Data, Virus, og Vaccine. De er da svake mot en spesifikk type og sterkere mot en annen. Det finnes også flere elementangrep som fungerer på samme måte, der du etter å ha brukt ett av dem kan se hvor svak fienden er mot et bestemt element. Med 450 forskjellige Digimon å samle på, er det ingen mangel på monstre å velge mellom, og det var her jeg fant den største gleden. Det er rett og slett morsomt å se hvor mye fantasi og fantastisk design det er her. Med et så stort antall er det selvsagt ikke alle som er like minneverdige, men samtidig er det lett å finne sine favoritter blant det store utvalget.

Det er mange kamper, men de er aldri spesielt morsomme. I det minste er det noen gigantiske monstre å sette pris på.

Som rollespill inneholder Digimon Story: Time Stranger det meste du kan tenke deg. Det tilbys et stort ferdighetstre, og de små monstrene dine kan også gjøre noe som kalles "Digivolutions" og forvandle seg til andre typer. De kan vokse og bli sterkere, på samme måte som når en Pokémon når neste trinn i evolusjonen, og etter hvert som Digimon blir sterkere, gjør de mer skade. Det er mange kamper, og her kan du sende det lille monsteret ditt mot en fiende før den turbaserte kampen begynner. Hvis det er sterkt nok, kan det også beseire fienden før det turbaserte segmentet starter. Men som oftest vil det være en kamp å fullføre, noe som i lengden blir ganske kjedelig ettersom mange av kampene blir en slags "one shot"-historie. Noe som er herlig med dette er at det ikke krever mye "grinding" i det hele tatt. De små skapningene dine vokser seg raskt sterke, ulike typer med ulike elementer akkumuleres i raskt tempo, og selv om noen av de vanskeligere bossene krever litt finesse, er det som regel bare å riste litt i oppstillingen din for å beseire dem.

Kampene er i stor grad preget av "trykk på knappen et par ganger", eller du kan trykke ned styrespaken og la det hele gå automatisk. De føles veldig grove og forenklede. Jeg hadde foretrukket å se færre kamper som var mer komplekse, i stedet for å bli kastet inn i endeløse kamper som bare må pløyes gjennom. Hvis noen kjenner til det gamle klassiske programmet "RPG Maker", der man kunne lage sine egne små rollespill, så er det litt slik kampene føles i det store og hele. Trykk, angrip, trykk, angrip... Joda, det finnes et spesialangrep som lades opp etter at monstrene har fått et visst antall treff, og joda, din Digimon har en liste med elementærangrep som ild, lyn og alle klassikerne, men det føles i bunn og grunn så utrolig enkelt og repetitivt. Selv for meg, som mener at turbaserte kamper hører hjemme i denne typen rollespill.

Det finnes et minispill her hvor man kjemper med kort, og designet på disse er fantastisk.

Jeg nevnte tidligere spillets trege start, og ja, de første tre til fire timene (avhengig av hvor mye du utforsker) er virkelig ikke noe å skrive hjem om. Tokyo føles livløst, men heldigvis er det rikelig med muligheter til å reise raskt rundt i bydelene. Neste oppdrag er alltid tydelig merket, så jeg risikerte aldri å gå meg vill. Det tydeligste eksempelet på hvor tregt det er i begynnelsen, er når jeg blir tvunget ned i undergrunnen. Her må jeg løpe rundt i triste, livløse kloakker, og da jeg endelig var ferdig der, bestemte spillet seg for at jeg skulle returnere to ganger til, én gang bare for å finne noen drittunger som syntes det var en god idé å skynde seg ned dit. Mellom oppdragene hviler karakteren din i en koselig liten leilighet der mye av historien utspiller seg mellom spillets karakterer. Jeg sukket og gjespet faktisk dypt i løpet av spillets første timer, for det bød ikke på noe spesielt spennende...

Når gjengen ankommer Digimon -verdenen, blir det imidlertid litt bedre. Storbyen som fungerer som et slags knutepunkt er fargerik, full av morsomme små monstre, og her tar eventyrene deg til mye morsommere steder. Spillmekanisk blir det selvfølgelig ikke så mye mer spennende, men det er i det minste litt liv, bevegelse og hyggeligere miljøer å utforske.

Når du ankommer Digimons fargerike verden, begynner eventyret, i hvert fall for en liten stund.

Visuelt er Digimon Story: Time Stranger en ganske kjedelig affære. Designmessig fungerer det helt greit, men en ustabil og ganske irriterende lav bildefrekvens, mange popup-vinduer og noen visuelle bugs, som at figurer forsvinner eller ikke engang er der og må startes på nytt, trekker ned helhetsinntrykket. Det er skuffende når karakteren løper og du tydelig kan se ting som lastes inn et lite stykke foran deg. Figurene i den normale verdenen er animert med langsomme, rykkete bevegelser helt til man kommer nær nok og animasjonene blir raskere, men det er mest følelsen av at det går litt tregt når figuren løper som er irriterende. Lyden er også ofte veldig tam, med store partier med fullstendig stillhet. Musikken har sine øyeblikk med et slags synthwave-doftende lydspor, men den er ikke spesielt minneverdig i det store og hele. Din egen karakter har heller ingen stemme, men står og gjør bevegelser med åpen munn uten å lage lyd, og en sterk protagonist ville ha gjort det mye mer engasjerende.

Det føles litt synd å for alvor dykke inn i Digimon -verdenen med noe så middelmådig som dette. Det er en sjanger som i utgangspunktet passer konseptet godt, det er et univers som byr på mye lekenhet, og hvis du er en stor fan av serien, tror jeg definitivt du kan få litt mer ut av dette enn jeg gjorde. Men Digimon Story: Time Stranger er veldig halvferdig. Etter en utrolig treg start, og jeg er den første til å si at rollespill tar tid og ofte vokser enormt etter noen timer, er den fargerike Digimon -verdenen absolutt morsom å utforske, men de skuffende tekniske aspektene, de forenklede kampene, den kjedelige historien og de kjedelige spilløyeblikkene gjør at alt i beste fall føles som halvbakt moro.

Det burde være morsommere og mer underholdende når kildematerialet er som det er, men det lykkes det dessverre ikke med.