Digimon Story: Time Stranger avslører historieutvidelse som kommer i 2026

Digimon Story: Time Stranger får en større utvidelse. Skapningssamleren og tilbakekomsten av en av Pokémons "konkurrenter" til videospillområdet ble stort sett likt da den ble utgitt i oktober i fjor.

Siden den gang har det hatt noen DLC-utgivelser i form av Episode Packs (selv om det i skrivende stund må sies at disse ikke har fått samme mottakelse som grunnspillet). Nå er det på tide for utviklerne å gå litt villere til verks, og introdusere en helt ny historieutvidelse.

Vi har ennå ikke noe navn på denne utvidelsen, og heller ingen detaljer om hvor den vil ta oss og de digitale monstrene våre. Vi har imidlertid et utgivelsesvindu, og det kommer i 2027. Utviklingen er i gang, og vi blir bedt om å holde oss oppdatert for mer informasjon. Kanskje det blir en del av den voksende listen over potensielle kunngjøringer denne sommeren.