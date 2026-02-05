Digimon Story: Time Stranger kommer på Nintendo Switch 2 i juli

HQ

Nintendo Direct: Partner Showcase var full av nylige spill som føles som om de kommer til å få et nytt pust av liv når de treffer hybridkonsollen. Digimon Story: Time Stranger er ikke noe unntak, ettersom RPG-skapningssamleren debuterer på Nintendo Switch 2 i juli.

Digimon Story: Time Stranger tar oss med på en historie som spenner over den menneskelige og digitale verdenen, og har en dyp fortelling der vi allierer oss med våre digitale favorittmonstre fra anime, spill og mer for å redde verden.

Digimon Story: Time Stranger er allerede ute på PC, PS5 og Xbox Series X/S. Det kommer på Nintendo Switch 2 den 10. juli.