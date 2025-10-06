Digimon Story: Time Stranger lanseres med over 84 000 samtidige spillere på Steam

HQ

Digimon har alltid føltes som om det kom på en god andreplass (eller til og med tredje eller fjerdeplass) etter Pokémon, men det nye bidraget i Digimon Story-serien har bevist at IP-en fortsatt har mange fans som er ivrige etter å hoppe inn i en ny RPG-opplevelse.

I skrivende stund har Digimon Story: Time Stranger 84,458 samtidige spillere på Steam via SteamDB. Det gjør det til det tredje mest spilte JRPG på plattformen, og ligger bare bak Metaphor: ReFantazio og Granblue Fantasy: Relink. Det har slått Persona-spillene, Final Fantasy og flere andre når det gjelder antall spillere på Steam.

Digimon Story: Time Stranger har også slått tidligere Digimon-spill. Digimon Survive hadde for eksempel bare rundt 6 000 samtidige spillere ved lansering, og Digimon Story: Cyber Sleuth har enda mindre på 3,000.

For øyeblikket nyter spillerne spillet på Steam, hvor det har en veldig positiv vurdering. Vi likte ikke Digimon Story: Time Stranger så mye i vår anmeldelse, og mente at historien var ganske grunnleggende sammenlignet med hva den kunne ha levert.