Digital Bros. kjøper rettighetene til Wuchang: Fallen Feathers

Italienske Digital Bros. er i ferd med å fullføre litt shopping. Utgiveren har inngått en avtale med den kinesiske utvikleren Chengdu Lingze Technology Co. Ltd., om å kjøpe de immaterielle rettighetene til spillet Wuchang: Fallen Feathers.

Som det ble bekreftet i en pressemelding, er avtalen verdsatt til rundt 4 millioner euro og inkluderer fullt eierskap til de immaterielle rettighetene, full tilbakeholdelse av verdien som genereres gjennom hele livssyklusen, og eliminering av eventuelle fremtidige royaltyforpliktelser.

I pressemeldingen skriver Digital Bros. videre om hvorfor de gjør dette oppkjøpet: "Å sikre IP-en vil forbedre konsernets evne til å ta beslutninger om fremtidig utvikling og relaterte investeringer i tide."

Digital Bros. bemerker også at de ikke forventer at dette oppkjøpet vil ha en "betydelig innvirkning" på forretningsutsiktene for det kommende året.

Dette kommer etter den bekymringsfulle rapporten om at utviklingsteamet tilknyttet spillet ble permittert etter å ha nektet å påta seg støttearbeidsoppgaver, med dette uten tvil en viktig årsak til hvordan og hvorfor Digital Bros. er i stand til å snappe IP-en for en så lav verdi.