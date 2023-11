Digital Bros. kutter 30 % av arbeidsplassene

HQ

Det føles ikke som om det går en dag uten at vi må rapportere om nedbemanninger og permitteringer i spillbransjen, og til tross for at rapporterte om Amazon Games' permitteringer i går, har vi nå dessverre også permitteringer fra Digital Bros. å rapportere om.

The Digital Bros. Group har kunngjort at forlaget som en del av et kostnadsbesparende tiltak skal redusere arbeidsstyrken med 30 %, noe som vil tilsvare rundt 130 ansatte, "med den overveiende delen konsentrert i studioene."

Selskapet har uttalt at det ikke forventer at disse sparetiltakene vil ha noen "betydelig innvirkning" på resultatet for regnskapsåret 2024.

I tillegg til at folk mister jobben, planlegger Digital Bros. også å revurdere antallet prosjekter som er i produksjon, og det forventes også en organisatorisk omstrukturering som en del av arbeidet med å maksimere effektiviteten.