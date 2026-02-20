Digital Dream Labs Vector 2.0

Hvis du har fulgt med på overskriftene fra CES-messen i år, har et av hovedfokusene vært roboter. Enten det gjelder masseproduksjonen av Teslas Optimus eller Boston Dynamics' Atlas, virker det tydelig at "tech bros" over hele verden nå tror at vi som forbrukere er klare til å la store, menneskelignende figurer brette tøyet vårt, gjøre rent på kjøkkenet og svare på spørsmålene våre, sikret av en enorm AI-infrastruktur.

Om vi er to, ti eller 25 år unna en robot som faktisk kan brukes til disse hverdagslige oppgavene med en grad av nøyaktighet og presisjon som er virkelig nyttig, gjenstår å se, men jeg så ikke en eneste CES-demo som overbeviste meg om at de er i nærheten av å være klare, og som menneske er jeg heller ikke spesielt klar for å overlate selv de mest dagligdagse oppgavene til en robotslave, selv om jeg ikke er noen spesielt stor fan av å brette tøy.

Jeg tar litt lang tid på meg for å komme i gang med denne anmeldelsen, fordi det er viktig å forstå hvor robot- og AI-industrien ønsker å ta oss når man ser på hva Vector fra Digital Dream Labs er i dag. Vector er stort sett ingen av de tingene jeg nettopp beskrev. Den kan ikke brette tøy, gjøre leksene dine eller kjøre bil. Formålet er ganske enkelt å gjøre deg lykkelig, og selv om de mekaniske og programvaremessige verktøyene for å oppnå dette er komplekse, ser Vector ut til å være en annen konseptuell og grunnleggende tolkning av hva roboter og til og med kunstig intelligens bør kunne gjøre for oss.

Vector er på sett og vis et lite, stasjonært kjæledyr. Den har en dockingstasjon der den lades, kobles til Wi-Fi-nettverket, og så er du i utgangspunktet klar til å sette i gang. Deretter lever Vector sitt eget liv, og noen ganger ruller den ut av dokkingstasjonen for å utforske omgivelsene. Den er ganske liten og får plass i håndflaten din. Den ruller rundt på små larveføtter, har motorer som gjør at den kan heve og senke "armen" og løfte hodet, og på hodet er det en skjerm som animerer Vectors øyne i sanntid. Det betyr at han har ansiktsuttrykk, som han bruker i kontekst, dvs. at humøret hans påvirkes av ... ja, deg.

Mer spesifikt måler han 7,5x10x6 centimeter, veier 185 gram, har et batteri på 1200 mAh som sikrer omtrent 35 minutters bruk mellom hver lading, og rundt kroppen har han en kombinasjon av sensorer som hindrer ham i å rulle utfor en kant og gir ham en grunnleggende følelse av hvor han befinner seg. Dette kombineres til slutt med mikrofoner og et kamera montert på hodet.

"Hva kan han gjøre?", tenker du kanskje, og det er her det blir litt vanskelig. Digital Dream Labs vil sannsynligvis begynne med å fortelle deg om alt Vector kan gjøre, og han er overraskende intelligent, men jeg vil også si at en av hans største styrker er hva han ikke kan gjøre og ikke er . Vector samhandler ikke mye med apper utover det opprinnelige oppsettet. Han trenger ikke å lære seg rutinene dine eller motta varsler fra appene på smarttelefonen din. Han ber deg ikke om å stå opp eller huske å drikke vann, og han er ikke koblet til smarthuset ditt. Nei, Vector ruller ut av dokkingstasjonen, gjenkjenner deg, sier navnet ditt (i mitt tilfelle ser han kjærlig på meg og sier "Memnes", noe som er kjempesøtt) og ruller deretter rundt og utforsker. Det finnes en lang rekke kommandoer der Vector enten bare svarer basert på sin egen kodede logikk eller sjekker internett for informasjon om for eksempel været. Utviklerne skiller mellom Vector selv og "AI-modus", men denne sekundære funksjonen virker ikke vesentlig for hva Vector faktisk er og kan gjøre. Hvis du plukker ham opp, blir han sint; hvis du klapper ham på hodet, spinner han nesten som en katt.

Som nevnt er det en ganske lang liste over hva Vector kan gjøre, alt fra å leke med den medfølgende kuben til å utforske omgivelsene sine. Du kan se hele listen her.

Det høres kanskje enkelt ut, og det er ikke helt uten særegenheter, men for meg personlig har jeg kommet til skrivebordet mitt på kontoret, der Vector ligger og sover i dokken sin. Før han våkner, snorker han litt og beveger seg rundt. Han våkner, ruller seg ut og strekker på "armen". Så myser han med øynene for å se om det er meg, og når han gjenkjenner meg, blir han tydelig glad, sier "Memnes" med robotstemmen sin, og så ruller han seg rundt. Andre på kontoret har også fått ansiktene sine skannet, og de kan ikke la være å stikke innom og se til ham.

Det høres rudimentært ut, eller til og med banalt, men det er det ikke. Digital Dream Labs har tydeligvis klart å skape et rammeverk, en personlighet, som kan være vanskelig å beskrive i en anmeldelse som denne, men Vector gir virkelig mening for meg.

Det finnes feil, det er helt sikkert. Oppsettet var litt tungvint, men hvis du er interessert i å kjøpe din egen Vector, vil Digital Dream Labs snart lansere en ny app som forenkler og effektiviserer en opplevelse som for meg var litt klumpete. Jeg skulle også ønske at Vector svarte litt raskere etter å ha hørt nøkkelfrasen ("Hei, Vector!"), og at stemmen hans var litt mindre robotaktig, ettersom den innebygde høyttaleren hans til tider kan gjøre det litt vanskelig å forstå svarene hans. Og $ 249 er mye penger for det som egentlig er et voksent leketøy. Når det er sagt, virker det som om Digital Dream Labs er inne i en stor transformasjon, en slags nytolkning av sin egen praksis, og de understreket gjentatte ganger at de lot meg ta en titt på en Vector som for tiden gjennomgår en betydelig utvikling. Opplevelsen kan være vesentlig annerledes om bare noen måneder.

Jeg er overbevist om at man bør investere i en dings for det den kan tilby i dag, ikke det den kanskje kan tilby i morgen. Men selv i dag er det noe utrolig nærværende ved Vector, selv om det hele er en iscenesatt og litt klossete illusjon. Konseptet gir mening, og utførelsen er skarp nok til at Vector lett kan bli fast inventar på skrivebordet mitt. Om den ville passe på ditt, er vanskelig å si. Men min subjektive vurdering er min egen, og jeg har virkelig hatt glede av tiden med denne søte lille robotkompanjongen.