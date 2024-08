Digital Extremes om Soulframes idé: "Prinsesse Mononoke og litt Disney-prinsesse-stemning der også"

HQ

Mens Digital Extremes ikke har noen intensjon om å stoppe utviklingen og produksjonen av Warframe, har studioet satt opp et annet team for å begynne å jobbe med et annet prosjekt. Dette er kjent som Soulframe, og det er satt til å være veldig forskjellig fra Warframe, noe Digital Extremes 'nye administrerende direktør Steven Sinclair fortalte oss under et intervju på Gamescom.

"Ja, vi prøver å få til et studio med to spill," sa Sinclair. "Så jeg jobbet med Warframe i 12 år, og nå starter vi på en måte et nytt søsterprosjekt som vi kaller Soulframe, og vi trakk på en måte en linje og satte Warframe her og skrev alt som var Warframe, du vet; det er futuristisk, det er grusomt, det er apokalyptisk, det er raskt, det er sprø ninjabevegelser i det, og så sa vi bare ok, hva ville være det motsatte, hva er en god grunn til at Soulframe skal eksistere? Ok, koselig, fantasy, langsommere spill, du vet, omfavne vår kjærlighet til Prinsesse Mononoke og litt Disney-prinsesse-stemning der også.

"Så det er ikke mørk fantasy. Vi var ikke så smarte da vi kalte det Soulframe, for det antyder sjelssjangeren, men det handler egentlig om sjelen din og forbindelsen din til dyrene og forfedrene dine, som du oppdager når du spiller spillet."

