Digital Foundry: Switch 2 holder veldig godt stand mot PlayStation 4

Final Fantasy VII: Remake sine PC-spesifikasjoner er klare

den 13 desember 2021 klokken 21:55 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Square Enix bestemte seg i forrige uke for å overraske under The Game Awards ved å blant annet kunngjøre at Final Fantasy VII: Remake Intergrade blir tilgjengelig på PC...