Digital Suns kommende RTS, Cataclismo, når Kickstarter-målet på én uke.

Selv om det er litt mer risikabelt enn å overlate ansvaret til en utgiver, har mange små og mellomstore studioer brukt Kickstarter som finansieringsplattform opp gjennom årene. På denne måten, og selv om det bare dekker en del av utviklingen, ville mange av dem ikke eksistert uten spillernes støtte.

Og nå kan vi puste lettet ut, for vi kan bekrefte at et nytt prosjekt fra Digital Sun (skaperne av Moonlighter og Mageseeker: A League of Legends Story) vil fortsette med dette initiativet. Du er kanskje kjent med navnet Cataclismo, fordi det var et av de lovende utviklingsprosjektene vi har fulgt siden vi så det for første gang på den siste IndieDevDay i Barcelona, og hvor vi fikk et intervju med forretningsutvikleren Albert Millán for å snakke med oss i dybden om spillet, som du kan se nedenfor.

Hva er Cataclismo? Det er et spill som kombinerer sanntidsstrategi med klassisk Tower Defense og Lego-strukturbygging. Og det ser ut til at tilliten til det valencianske studioet er ganske stor, for på mindre enn en uke har de overgått målet på 50 000 euro som fortsatt er satt, og hvis kampanje ikke avsluttes før et godt stykke ut i november. Dette betyr at de helt sikkert vil ha et ganske stort økonomisk grunnlag for å opprettholde utviklingen frem til spillets lansering i 2024. Derfor, og hvis du vil være med som støttespiller, kan du gå inn på kampanjen her.