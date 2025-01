Digitale førerkort er på vei til Storbritannia

HQ

Med tanke på hvor mye vi kan bruke mobilen til i det moderne samfunnet, virker det litt rart at vi fortsatt ikke kan bruke den som en form for identitet. Du må fortsatt ha med deg fysisk førerkort eller pass for å bevise din alder eller identitet, men dette kan det snart bli slutt på i Storbritannia.

BBC News rapporterer at digitale førerkort snart er i ferd med å bli en realitet. Førerkortet vil bli gjort tilgjengelig på smarttelefonen din ved hjelp av en ny statlig smarttelefon-app, og det beste er at denne digitale ID-en kan brukes til å kjøpe sprit, stemme og til og med gå om bord i fly.

Myndighetene har fortsatt til hensikt å utstede fysiske lisenser, men det frivillige digitale alternativet vil også bli gjort tilgjengelig, og de planlegger å debutere i landet så snart som senere i år. Det er ikke kommunisert noen eksakt dato ennå, men det ser virkelig ut som om den fysiske lommebokens tidsalder går mot slutten.

