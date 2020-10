Digitale Tokyo Game Show hadde over 30 millioner seere

Du ser på Annonser

Som med så mange andre begivenheter i å år måtte Tokyo Game Show også tilpasse seg corona-situasjonen. I stedet for det vanlige opplegget kjørtes derfor et heldigitalt event mellom den 23. til 27. september.

Og dette var tydeligvis en hit, for arrangørene meddeler nemlig nå at de totalt nådde over 30 millioner seere fordelt på følgende vis:

Youtube: 4 050 963 (japanske, engelske, kinesiske)

Twitter: 7 511 301 (japanske, engelske, kinesiske)

Niconico: 1 726 014 (japanske)

Twitch: 875 350 (japanske, engelske)

TikTok LIVE: 98 012 (japanske)

Douyu: 1 069 377 (kinesiske)

Bilibili: 2 315 761 (kinesiske)

Douyin, Xigua, Toutiao: 10 590 828 (kinesiske)

IGN: 3 369 336 (japanske, engelske)

Selv om et heldigitalt event har vært suksessfullt, skal Tokyo Game Show avvikles i fysisk form på Makuhari Messe neste år. Det vil skje mellom den 30. september og 3. oktober.

Takk, Dual Shockers