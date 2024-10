Digitalt spillsalg på Xbox er mye mer populært i Europa også

HQ

Rett før helgen rapporterte vi at amerikanske tall viser at det digitale spillsalget er enormt mye større for Xbox enn PlayStation og Switch. Faktisk er over ni av ti spill som selges til Microsofts nyeste konsoll digitale.

Hva med i Europa? Er Microsoft den største aktøren innen digitale spill her også? GamesIndustry-sjef Christopher Dring bestemte seg for å kaste litt lys over saken, og via X avslører han nå hvordan det så ut i 2024, når vi luker ut alle indiespillene (som stort sett bare er tilgjengelige digitalt) :

"Ser vi bare på AA- og AAA-spill som ble utgitt i år i Europa, er PS5-spillsalget 32% fysisk, Xbox Series S og X er 19% fysisk, og Switch-salget er 65% fysisk."

Så kort sagt er digitale spill helt klart den største selgeren for Xbox Series S/X også her, og akkurat som i USA er PlayStation 5 en klar nummer to og Switch en klar nummer tre.

Er du overrasket over resultatet, eller ser det omtrent ut som du forventet?