Digitalt spillsalg til Xbox er langt mer populært enn til PlayStation og Switch

For tre år siden skrev Niko Partners' anerkjente senioranalytiker Daniel Ahmad om fordelingen av digitalt spillsalg til konsollene, og forklarte at han "virkelig trenger å understreke hvor stor den digitale andelen er på Xbox sammenlignet med andre plattformer".

Samtidig skrev GamesIndustry en rapport som viste at det fortsatt ble solgt flere fysiske spill til PlayStation-konsollene enn digitale. Men siden den gang har det digitale vokst i et voldsomt tempo, selv på PlayStation, og i en ny rapport på Bluesky avslører Circana (NPD), administrerende direktør og videospillanalytiker Mat Piscatella, hvordan distribusjonen av digitale spill ser ut i USA i 2024.

Det viser seg at det Ahmad sier fortsatt stemmer, og at digitalt er desidert mest populært for Xbox Series S/X, men for PlayStation 5 står det for tiden for mer enn tre av fire solgte titler - og selv for Switch er mer enn annethvert annet solgte spill digitalt :

"For perioden januar-august, for alle titler med både fysisk og digital salgssporing, ble 53% av Switch-programvaresalget gjort digitalt sammenlignet med 52% i samme periode i fjor.

PS5 er nå 78 % digital mot 75 % digital i fjor. 91 % av XBS-programvaren ble solgt digitalt i år, mot 90 % i fjor."

I år har altså mer enn ni av ti spill solgt til Xbox Series S/X vært digitale. Vi vet ikke hvorfor Xbox-spillere har vært mer positive til digitalt spillsalg i årevis, men Microsoft var tidlig ute med harddisker til den originale Xboxen og hadde heldigitale Xbox Live Arcade-titler veldig tidlig til Xbox 360, noe som gjorde at spillerne ble vant til bekvemmeligheten ved å bare kunne kjøpe titler fra dashbordet - noe som kan være en del av forklaringen.

Hva tror du ligger bak de store forskjellene i hvordan spill konsumeres på de ulike konsollene?