Din favoritt Destiny 1 eksotiske vender tilbake i Destiny 2: The Final Shape

Bungie har ikke vært redd for å bringe Destiny 1 exotics og våpen til Destiny 2, og i løpet av årene har mange tatt spranget mellom de to spillene. I den kommende Destiny 2: The Final Shape -utvidelsen kan vi forvente at enda en tar dette spranget, ettersom et elsket angrepsgevær kommer tilbake.

Khvostov 7G-0X vil være tilbake, og bringe en eksotisk egenskap som ser hver syvende kule i magasinet ricocheting på en annen fiende. Selv om vi ikke vet hvor effektivt dette våpenet vil være før The Final Shape ankommer, vil uten tvil komfortfaktoren og nostalgi se mange Guardians gynge dette våpenet under deres innsats for å slå tilbake mot Witness.