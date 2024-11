Din neste Netflix-besettelse har premiere 1. januar

Hvert år lanserer Netflix en dramaserie på starten av det nye året som er basert på et prosjekt fra forfatteren Harlan Coben. 2024s store prosjekt var Fool Me Once, som endte opp med å bli en stor suksess for strømmetjenesten, og i årene før har det blitt skapt serier som Shelter, Hold Tight, Stay Close, med flere som strekker seg nesten et tiår tilbake i tid.

I 2025 vil det store Coben-prosjektet være Missing You, og med premiere på Netflix på nyttårsdag, har det nå kommet en trailer for serien.

Når det gjelder handlingen i serien, forteller Netflix Tudum: "For elleve år siden forsvant kriminalbetjent Kat Donovans forlovede Josh - hennes livs kjærlighet - og hun har ikke hørt fra ham siden. Nå ser hun ansiktet hans på en datingapp, og verdenen hennes eksploderer på nytt. Joshs tilbakekomst tvinger henne til å dykke ned i mysteriet rundt drapet på faren og avdekke gamle hemmeligheter fra fortiden."

Har du planer om å se Missing You i januar?