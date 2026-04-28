Din nye iPhone har problemer med å slå seg på igjen etter at batteriet er tomt

9 til 5 Mac har noe uvanlig å rapportere om. Det ser ut til at de nye iPhones har et problem med å slå seg på igjen etter at batteriet er tomt. Dette ser ut til å påvirke flere modeller av iPhones, nemlig iPhone 17, iPhone 17 Pro og iPhone Air.

Ingen nyheter om hvor mange som er berørt, fordi ikke alle telefoner er det, og det skjer ikke hver gang batteriet til en bestemt telefon går tom for strøm. Men hvis du ikke klarer å slå på enheten din igjen, ser det ut til å være den beste måten å gjøre det på for øyeblikket. "Sett telefonen på en MagSafe-lader, og bare la den ligge der i et kvarters tid eller så".

Så det ser ut til at når en telefon kommer i denne tilstanden, er kablet lading en upålitelig måte å gjenopplive den på, så trådløs lading er tilsynelatende det beste første forsøket.

Mens vi venter på en mer permanent løsning, ser det i det minste ut til å være en måte å løse problemet på, hvis eller når det skjer.