Dina Asher-Smith fra Storbritannia blir tidenes mest suksessrike idrettsutøver ved EM

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Dina Asher-Smith sto bak tre av de 19 medaljene som Storbritannia og Nord-Irland vant under EM i friidrett 2026. Hun vant bronse på 200 meter og var med på de britiske kvinnelagene og blandede lagene i 4 x 100 meter stafett som sikret seg gull. I det blandede laget løp Asher-Smith sammen med Amy Hunt (vinner av 100 meter), Jeremiah Azu (sølv på 100 meter) og Zharnel Hughes (sølv på 200 meter).

Disse tre medaljene gjør 30-årige Dina Asher-Smith til den mest suksessrike friidrettsutøveren noensinne i EM i friidrett, med 11 medaljer, hvorav 8 er gull, inkludert gull på 200 meter i Amsterdam 2016, gull på 100 m og 200 m samt i 4 × 100 m stafett i Berlin 2018, og gull på 100 m og i 4 × 100 m stafett i Roma 2024.

Med åtte gullmedaljer overgikk hun Jakob Ingebrigtsen (den norske mellomdistanseløperen vant gull på 5000 meter under mesterskapet i 2026) og Sandra Elkasevic, som vant 7 gullmedaljer ved EM i friidrett; samt Femke Bol, Marita Koch og Zharnel Hughes, som vant seks gullmedaljer.