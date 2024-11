Dinamic Software ønsker å gjenvinne sin plass i dagens spillutvikling, og det første steget vil være med Army Moves Overdrive

80-tallet regnes som et legendarisk tiår i underholdningskulturen. Musikken, filmene og selvfølgelig videospillene blir alltid hyllet. I Spania regnes dette tiåret som den spanske programvarens (første?) gullalder, og en god del av æren for det har Dinamic Software, som på den tiden utviklet utallige titler for Amstrad, Commodore 64, MSX og Spectrum. Det var en tid da hjemmedatamaskinene hadde verden for sine føtter, før de første hjemmekonsollene tok over en stor del av kaka på 90-tallet.

Det er mange minner fra disse årene, men kanskje en av de mest huskede og elskede samlingene er Dinamics trilogi Army Moves, Navy Moves og Artic Moves. Sidescrollende skytespill og plattformspill som gledet spillere i 1986. Og nå, 38 år etter den opprinnelige utgivelsen, er det i ferd med å gjøre comeback i form av en reboot takket være et partnerskap mellom Dinamic Software og Dunwich Studio, som presenterer Army Moves Overdrive. Vi snakket med den spanske utviklingslegenden Pablo Ruiz, administrerende direktør i Dinamic, og Erik Rueda, teknisk direktør i Dunwich, om denne moderne versjonen av spillet for å høre om gjenfødelsesprosessen, i intervjuet nedenfor under den siste IndieDevDay.

HQ

Å gjenopprette en franchise som Army Moves fra fortiden er ikke en enkel oppgave, men ideen kom nettopp fra en annen spansk utvikling av en nyinnspilling som ankom 2021, Alex Kidd in Miracle World DX, skapt av Valencian Jankenteam. Slik uttrykte Pablo Ruiz det :

"Jeg møtte Ramón Nafria som hadde laget Alex Kidd DX (...) og vi tenkte 'Er det mulig å gjøre noe så stort med Dinamic-titler?', Og vi så på listen og snakket, og til slutt bestemte vi oss for Army Moves. Jeg husker det utrolige bildet som Alfonso Azpiri, illustratøren, skapte, og jeg tenkte at det på den tiden var umulig å gjøre denne bevegelsen på skjermen, og jeg sa 'Jeg vil bringe denne militære tegningen til et ekte og aktuelt spill med alle de kraftige verktøyene vi har i dag', og denne animerte kreasjonen av Azpiri kommer til liv i den nye Army Moves Overdrive".

Det er selvfølgelig en tøff prosess å tilpasse seg de nye tidene, men Dunwich Studio viste seg å være det riktige valget for oppgaven, spesielt ettersom de hadde mye kjærlighet til originalen.

"Det er et helt moderne spill, alt er nytt, men selvfølgelig med stor respekt, og alt materialet fra originalen er noe vi har tatt, brukt og referert til, og vi ønsker både nye spillere som ikke kjenner til Army Moves i det hele tatt, og folk som har spilt originalen", kommenterer Erik Rueda. "Vi vil at de skal spille det nye spillet og si 'ok, jeg ser hva du gjør her, jeg kan se jeepen bevege seg, jeg kan se hoppet, jeg kan se fienden, jeg kan se disse tingene, disse referansene, og trykke på tasten."

"Men vi vil også at de nye spillerne som spiller i dag, skal ta spillet og si 'ok, dette er morsomt, dette er kult, dette er noe raskere, mer moderne, la oss si ... mer 'dynamisk'."

Vi må fortsatt vente en stund før vi kan prøve denne nye versjonen av klassikeren, siden utviklingen fortsatt er i en tidlig fase, men tanken er å lansere det på både PC og de store konsollene. "80-tallet er tilbake", sier Ruiz.