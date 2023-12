Dinga Bakaba hyller God of War Ragnarök: Valhalla og utnevner oppslukende simuleringer til spilldesignens nye mekka

HQ

Arkane Lyon er ikke et av de studioene som finner en god idé og presser hver eneste krone ut av den. Direktøren, Dinga Bakaba, har et bredere syn på fremtidig spilldesign og på en bestemt sjanger som opplever en ny gullalder: oppslukende simulatorer. Gamereactor fikk æren av å intervjue veteranutvikleren under BIG-konferansen, der han mottok 2023 Honorary Award, og du kan se hele intervjuet nedenfor.

Med utgangspunkt i Deathloop og dets tidsloop-baserte spillsyklus la Bakaba vekt på de ulike perspektivene på den samme historien, og hvordan ulike tilnærminger beriker spillerens spillopplevelse. Litt som God of War: Ragnaröks nye roguelike-modus, Valhalla: "Det er slik at noen allerede har spilt God of War to ganger (...) og har en veldig god forståelse av mekanikken, mens mange spillere bare har spilt det én gang på grunn av historien, og på slutten av spillet tenker de at dette føles veldig bra, men så tar spillet slutt."

"Og jeg tror at muligheten til å spille gjennom slike sløyfer om og om igjen og bli overrasket og se forskjellige ting, interessante ting, gjør at du kan gå dypere inn i mekanikken og bli litt bedre kjent med den."

I tillegg til å bekrefte at Dishonored 3 ikke inngår i studioets fremtidsplaner, sier Bakaba at det neste spillet (Marvel's Blade, selv om han ikke nevner det direkte) vil bli noe annerledes. "Hos Arkane liker vi å skape nye ting. Vi liker å utfordre oss selv."

Oppslukende simulatorer er noe som fascinerer Bakaba, og han følger nøye med på både store og små studioer som bruker denne designfilosofien: "Hvis du tar Dark Messiah of Might and Magic, er det et kampspill, et actionspill. Hvis du tar Dishonored, er det mer et snikespill. Hvis du tar Prey, er det mer et skrekkspill, et overlevelsesspill, et psykologisk skrekkspill i verdensrommet. Og selv utover Arkane, hvis du tar Raphael Colantonio, grunnleggeren av Arkanes siste spill, Weird West, er det på sett og vis et top-down RPG med twin-stick gameplay."

"Men de er oppslukende simuleringer i den forstand at de bruker denne designfilosofien og anvender den i en sjanger. Og det er det som er spesielt."