Dino Crisis kan bli Capcoms neste store nyinnspilling

Hva blir det neste etter zombieapokalypsen? Jo, dinosaurer - selvfølgelig, og mye tyder på at Capcoms gamle survival-horror-serie Dino Crisis står for tur til å bli modernisert. Ingenting er bekreftet ennå, dessverre, men det har blitt antydet i en undersøkelse på Capcoms egen hjemmeside, som også nevner spillserier som Onimusha, Okami, Dead Rising, Darkstalkers og Breath of Fire.

"Er det noen av Capcoms spillserier (inkludert spinoff-spill) som du gjerne skulle sett fikk en oppfølger eller et nytt spill?"

"Finnes det et spill som du ønsker å se helt på nytt med den nyeste teknologien?"

Vi kan bare krysse fingrene og håpe. Både Onimusha og Dino Crisis hadde vært flott å se i en mer moderne setting, med oppdatert spillmekanikk og kontroll. Eller hva sier du?

Håper du at Dino Crisis blir den neste store nyinnspillingen fra Capcom?