Dino Crisis-skaperen tror ikke det er plass til serien lenger

Spill er et tøft marked å overleve i, med så mange nisjer som allerede er dekket. Vil du bygge et imperium basert på din egen versjon av historien? Beklager, det er det allerede noen som gjør. Vil du skyte folk i et latterlig sci-fi-univers der våpnene spretter ut fra skapningene som godteri fra en piñata? Igjen, det har allerede blitt gjort.

Det ser ut til at Dino Crisis-skaperen Shinji Mikami er grunnen til at serien kanskje aldri kommer tilbake. I en samtale med Eurogamer sa Mikami at han ble positivt overrasket over å høre at fansen vil ha mer Dino Crisis, men han tror ikke vi noen gang vil se det.

"Det fantastiske med dinosaurer og det du kan gjøre med dinosaurer, det har Monster Hunter virkelig fått til de siste årene", sa han. "Så selv om jeg skulle bestemme meg for å lage en nyinnspilling eller en ny versjon av Dino Crisis, føler jeg egentlig ikke at det er så mye plass til den typen spill akkurat nå, siden Monster Hunter har blitt et så stort spill."

Det ser likevel ikke ut til at det vil stoppe fansen fra å ønske at Dino Crisis skal få mer oppmerksomhet, for hver gang Capcom gjør en undersøkelse der de spør om kjærlighet til de gamle spillene sine, havner Dino Crisis øverst på listen.