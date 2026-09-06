Dinolords Praktisk forhåndsvisning: Ren, dinosaur-drevet kraftfantasi

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Hvordan får man et spill til å skille seg ut i dag? Vel, du trenger sannsynligvis én setning, eller høyst to, som får øynene til folk til å sprette ut av hodet når de forestiller seg at deres villeste drømmer blir oppfylt gjennom opplevelsen av å spille det. Det trenger med andre ord et unikt trekk – noe som skiller seg ut nok til å få spillopplevelsen til å virke unik i dagens overfylte spillverden. Slike trekk finnes overalt i «friendslop»-sjangeren, men du ser dem også i andre sammenhenger.

Her kommer « Dinolords inn i bildet – et spill som har fanget oppmerksomheten min helt siden jeg først så gimmicken i tittelen på en e-post. Et middelaldersk RTS-spill med dinosaurer du kan styre? Jeg er med! Fantasien din ser umiddelbart for seg at du leder legioner av kavaleri som rir på dinosaurer, anført av en gigantisk T-Rex med kommandanten din på ryggen. I bakhodet tenker du at den virkelige spillopplevelsen ikke vil leve opp til den forventningen. Så, slik det var for meg, spiller du Dinolords og innser at det ikke bare lever opp til forventningene dine. Det overgår dem.

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Det er kanskje stor ros, med tanke på at jeg bare hadde rundt en time med spillet i en flerspiller-skirmish-kamp, men det er bare noe i luften når du setter deg ned for å spille Dinolords. Og nei, det er ikke den innestengte luften på Koelnmesse. På mange måter er spillet en tilbakeblikk. Til klassiske rollespill, der spillerfigurene har store, svingende løpeanimasjoner. Det er selvfølgelig også fullt av hilsener til gammeldagse RTS-spill, men det ønsker ikke å begrense seg til bare å være for den kjernepublikummet. Det er for folk som vil ha det gøy, og leve ut en noe latterlig, men utrolig morsom maktfantasi.

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Du starter på typisk RTS-vis, med å bygge opp basen din. Du kan ikke bare lene deg tilbake og se på mens arbeiderne dine setter i gang med alle bygningene dine for å skaffe ressurser og rekruttere. Det kan du gjøre hvis du vil, men « Dinolords lar deg lede fra frontlinjen, selv når det gjelder manuelt arbeid. Hugg ned det treet, ta opp den spaden. Vis disse bøndene hvordan det skal gjøres! Du vil bygge raskere på denne måten, men da får du kanskje ikke utforsket kartet like raskt, noe som gir deg muligheten til å samle inn flere ressurser, som egg å klekke dinosaurer fra.

Når du er klar til å sette i gang for fullt, vil du lede hæren din ved å få dem til å sverme rundt deg i én stor gruppe. Menneskelige tropper, dinosaurer – alle jobber sammen. Du kan gi ordre til enkeltstående enheter, men Dinolords handler mye mer om å la deg nyte kaoset av dinosaurer og folk som kjemper, enn om seriøse strategiske manøvrer. Du har fortsatt taktikker til rådighet, men de handler mer om å utnytte evnene dine til det fulle enn om posisjonering av enheter og motangrep. Å spre tjære på gulvet og deretter tenne på den med en brannpil, for eksempel, viser seg å være ødeleggende når du skal rydde bort store bølger av fiendtlige tropper.

Det var tydelig fra det øyeblikket vi raidet en barbarleir for å kapre en T-Rex – som nesten umiddelbart lot oss begynne å knuse fiendens bygninger som om de var laget av halm – at utvikleren Northplay ikke er altfor opptatt av å balansere dette spillet. Du vil kanskje ikke se eSports-turneringer for « Dinolords slik du gjør med andre RTS-spill, men jeg er ikke sikker på om du kan hevde at noen av de mer seriøse titlene i sjangeren er halvparten så morsomme.

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Dinolords Dinolords bruker sin gimmick som et fundament. Den preger mye av spillopplevelsen, grafikken og alt annet ved spillet, men Northplay vet også at for å holde en spiller engasjert i mer enn en time, trenger man solid spillmekanikk og moro som varer. har begge deler i overflod. Muligheten til å svinge seg tilbake til hjemmebasen mens man utforsker villmarken gjennom pterodaktylens syn er genial, og det er bare én av måtene Dinolords kombinerer sin tøysighet med utrolig solid spilldesign på. Et spill som spiller seg like bra som det ser ut i trailerne – la oss håpe at Northplay snart kan sette en dato for tidlig tilgang, slik at vi alle kan begynne å lede dinosaurhærer.