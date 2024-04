Dinolords sin teaser-trailer snur middelalderstrategi på hodet

Det virker som om folk lengter etter dinosaurer. Fra hypen rundt overlevelsesspillet Jurassic Park til det stadige ropet etter en reboot eller nyinnspilling av Dino Crisis, er det tydelig at folk ikke er klare til å gi slipp på de store, dødelige øglene.

Heldigvis går ikke fans av strategisjangeren glipp av noe, for den danske utvikleren Northplay har sluppet en ny trailer for Dinolords, spillet som sier at middelalderstrategi er kult, men hva om du kunne ri på en T-Rex iført platepansring?

Dinolords lar deg bygge opp byer og deretter forsvare dem i heftige kamper der eldgamle dyr hjelper deg og dine fiender. Foreløpig er det tilgjengelig på ønskelisten, men har ennå ikke fått noen lanseringsdato.