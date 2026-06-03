Dinosaur-skrekkspillet The Lost Wild lever, og skal slippes neste år

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Sommerens heteste PlayStation-event er i full gang, og da vi fikk øye på noen snikende dinosaurer som lusket rundt i noen svakt opplyste busker, trodde noen av oss at vi skulle få et nytt blikk på Jurassic Park: Survivor, men dette viste seg å være noe annet.

Noen av dere husker kanskje The Lost Wild, utviklet av Great Ape Games og utgitt av Annapurna Interactive, som ble avslørt i 2024 og planlagt utgitt samme år. Det skjedde tydeligvis ikke, men nå har vi fått et oppmuntrende livstegn i form av en ny trailer.

Igjen ser det ut som dinosauroverlevelsesskrekk i første person er det som står på menyen. Vi har ikke fått noen spesifikk lanseringsdato, men det er planlagt for utgivelse en gang i 2027. Du kan se spikerbiter av en trailer nedenfor!