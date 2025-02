Dinosauren Rextro vil dukke opp i Yooka-Replaylee

HQ

Bare nylig rapporterte vi om nyheten om at Shovel Knight vil dukke opp i Yooka-Replaylee. Det viser seg at det ikke vil være den eneste karakteren som dukker opp i det kommende spillet, ettersom Playtonic nå har bekreftet at Rextro the Dinosaur også vil være til stede.

Vi blir fortalt at den forhistoriske piksel-hovedpersonen vil være tilgjengelig å spille som i spillet på tvers av åtte oppgraderte arkademaskiner. Disse vil tilby nye plattformutfordringer der målet er å beseire Megabyte fiender, samle medaljer og til slutt å bytte disse medaljene mot Pagies.

Selv om det fortsatt er veldig uklart når vi får spille Yooka-Replaylee og disse Rextro-nivåene, ettersom spillet fortsatt ikke har noen utgivelsesdato, kan du sjekke ut Rextro-traileren nedenfor for å få et glimt av hva dinoen vil bringe til bordet i sine eventyr i den bredere tittelen.