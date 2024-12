Dinosaurene er tilbake - Turok: Origins annonsert

En av de større overraskelsene fra nattens The Game Awards kom fra Saber Interactive da de valgte å annonsere et nytt Turok-spill ut av ingenting. Tittelen er Turok: Origins, men i motsetning til de første spillene i serien ser det ut til at de har droppet førstepersonsperspektivet helt og i stedet fokusert på et tredjepersons perspektiv.

Det hele minner litt om Sabers nylig lanserte Warhammer 40,000: Space Marines II, men i stedet for romparasitter og vantro må vi slakte dinosaurer. Spillet er satt til å bli utgitt for PC, Playstation 5 og Xbox Series S / X, og du kan sjekke ut traileren nedenfor.