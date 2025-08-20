Diogo Moreira debuterer i MotoGP neste år: "Jeg presterer bra, nasjonalitet spiller ingen rolle"

HQ

Diogo Moreira, 21 år gammel, vil debutere i MotoGP for Honda neste år, etter å ha tatt steget opp fra Moto2, hvor han ligger på tredjeplass med Italtrans-teamet. Motorsport avslører at avtalen vil bli gjort i løpet av de kommende dagene, og at han vil erstatte thailandske Somkiat Chantra, som har vært ute på sidelinjen på grunn av skade.

Dette er mer enn bare et enkelt førerbytte, ettersom Chantras exit vil påvirke Hondas sponsorer: Det japanske oljeselskapet Idemitsu vil komme til og slutte. Tilstedeværelsen av en søramerikansk sjåfør kan imidlertid gi nye kommersielle muligheter og vil helt sikkert øke interessen for motorsykkelkonkurransen, som nylig ble kjøpt opp av F1-eierne Liberty Media, i Brasil.

Før Honda ble Moreira satt i forbindelse med Yamaha. Han har allerede bånd til Yamahas brasilianske filial, en "praktisk ordning", i Diogos verden, der Yamaha låner ham sykler til trening, og så returnerer han dem ved sesongslutt. Men til slutt var det Honda som kom inn i bildet.

På søndag etter Moto2-seieren i Østerrike, sa Moreira at "Hvis jeg rykker opp til MotoGP, er det fordi jeg presterer bra; [nasjonaliteten min] spiller ingen rolle. Det vil være fordi jeg vrir på gassen, ikke på grunn av [det brasilianske] flagget".