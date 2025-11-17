Diogo Moreira skriver historie for Brasil med sin Moto2-tittel: Neste år blir det MotoGP

HQ

Diogo Moreira, 21 år gammel fører fra São Paulo, skrev historie som den første mannen fra Brasil til å vinne et verdensmesterskap i eliten av motorsykkelsporten, da han vant Moto2-mesterskapet i Valencia GP forrige helg. Moreira endte på 11. plass, og det var nok til å avslutte mesterskapet med 287 poeng, 30 mer enn forfølgeren, spanjolen Manu González (noe som ville ha gitt Spania en trippelkrone i motorsykkelsporten etter seire til Marc Márquez i MotoGP og José Antonio Rueda i Moto3).

Moreira har klatret jevnt og trutt fra alle motorsykkelkategorier, og startet med motocross i Brasil før han flyttet til Spania i 2017. Han debuterte i eliten i 2022 med Moto3 og to år senere i Moto2. I denne kategorien oppnådde han 4 seire, 10 pallplasser og 7 pole positions, og endte med VM-tittelen forrige helg. Men før han visste at han hadde vunnet mesterskapet, hadde han allerede signert med LCR Honda for MotoGP neste år, der han erstatter Somkiat Chantra, og blir den første brasilianeren som konkurrerer i den øverste motorsykkelklassen siden Alex Barros i 2007.

Barros støttet faktisk Moreira fra starten av, da han så det store potensialet hans. Barros, som ble nummer fire i MotoGP fem ganger mellom 1996 og 2004 og vant syv seire i løpet av karrieren, innså at Moreira kommer til å bli et av sportens ansikter i årene som kommer, og populariteten hans har allerede økt bevisstheten om sporten i Brasil.