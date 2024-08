Diplomacy is Not an Option får utgivelsesdato

Diplomacy is Not an OptionDet kommende hordeforsvarsspillet fra utvikleren Door 407, har fått en ny trailer som ble vist på årets Gamescom.

Spillet har vært i tidlig utgivelse i lang tid nå - siden februar 2022 for å være nøyaktig - men det virker som om teamet på Door 407 endelig er klare til å kalle det en godt utført jobb.

HQ

Den vittige traileren inneholder storslåtte kamper, bakoverbrytende top-down magi for å hjelpe til med defensiv innsats og generelt posisjonerer tittelen på en stor skala, og lover en dramatisk historiemodus som angivelig er over 100 timer lang.

Og nå til den viktigste delen - Diplomacy is Not an Option Versjon 1.0 slippes via Steam den 4. oktober 2024, så gjør deg klar til å forsvare deg.