Diplomater møtes i London, men gjennombrudd i Ukraina-konflikten virker usannsynlig

Siste nytt om Russland og Ukraina . Onsdag ble det avholdt et viktig diplomatisk møte i London, der representanter fra USA, Europa og Ukraina var samlet for å diskutere en mulig løsning på Russlands pågående krig i Ukraina.

Til tross for press fra USAs president Donald Trump, som har advart om at Washington kan trekke seg ut hvis det ikke skjer noen fremgang, vet vi nå, takket være de siste rapportene, at mange diplomater fortsatt er skeptiske til å oppnå noe gjennombrudd.

Selv om det arbeides med å skape en felles holdning, er håpet om en rask løsning fortsatt lavt, og kritiske spørsmål som Krims status og sanksjoner mot Russland splitter partene. Det gjenstår uansett å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.