Directive 8020 lanseres på PC, PS5 og Xbox Series i mai

Det har vært en turbulent vei for utvikleren Supermassive Games, som etter å ha avsluttet den første "sesongen" av The Dark Pictures Anthology hadde til hensikt å hoppe ganske raskt inn i den neste "sesongen" som skulle begynne med prosjektet som nå bare omtales som Directive 8020. En rekke forsinkelser hindret imidlertid dette i å skje så snart som opprinnelig planlagt, men det er tydelig at studioet nå er klare til å legge spillet i hendene på spillerne.

Supermassive har nettopp bekreftet at Directive 8020 vil lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S-enheter så snart som 12. mai. Lanseringen vil komme i både et digitalt og fysisk format, med flere versjoner på tilbud også.

Det vil være en standard basisutgave som bare inneholder spillet, men også en Deluxe Edition som tilbys "gratis" for PS5- og Xbox Series-spillere som forhåndsbestiller spillet fra nå av. Deluxe-utgaven inneholder noen ekstra godbiter, inkludert The Dark Pictures Outfit Pack, The Dark Pictures Collectables, en Cinematic Filter Pack, et digitalt lydspor og også en digital kunstbok.

Utover dette bekrefter Supermassive at Directive 8020 vil lanseres med en enkeltspiller og en fem-personers sofa-samarbeidsmodus, men vil til slutt også få en online flerspillermodus i form av en gratis oppdatering etter lanseringen.

Vil du spille Directive 8020 i mai?