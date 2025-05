Director's Cut av Avatar: Frontiers of Pandora kan bli utgitt i år

HQ

Ubisoft ser ut til å ha noe stort på gang for Avatar: Frontiers of Pandora. Ifølge troverdige rykter planlegges det en Director's Cut-versjon av spillet som skal lanseres senere i år - muligens med nytt innhold knyttet til den kommende filmen Avatar: Fire and Ash.

Informasjonen ifølge Wccftech kommer fra innsider Tom Henderson, og selv om de nøyaktige detaljene i denne potensielle Director's Cut fremdeles er uklare, peker spekulasjonene på forbedret spillmekanikk, flere oppdrag og tekniske forbedringer. Det er også mulig at nytt innhold inspirert av Fire and Ash vil bli integrert, noe som gir spillet en ny forbindelse til det stadig voksende Avatar-universet.

Ubisoft har ennå ikke offisielt bekreftet rapportene, men med den nye filmen bare noen måneder unna, ville dette være en smart måte å gjenopplive interessen for spillet og tilby gamle fans noe nytt.

Ville en Director's Cut som dette få deg til å gå tilbake til Avatar: Frontiers of Pandora?