Direkte fra Cannes: Pressekonferanse for La Bola Negra

Gårsdagens offisielle visning på filmfestivalen i Cannes av La Bola Negra, den andre filmen regissert av Javier Calvo og Javier Ambrossi (Los Javis, som de kalles på folkemunne i Spania), fikk en av de lengste stående ovasjonene i festivalens historie. Sytten minutter med applaus da de unge, emosjonelle regissørene takket det fullsatte auditoriet for den fantastiske gesten. Og akkurat nå svarer begge regissørene på spørsmål fra pressen på pressekonferansen for La Bola Negra, en av filmene som er med i årets offisielle utvelgelse til Gullpalmen.

Historien om La Bola Negra er en fortelling om liv som ble forkortet, inspirert både av det ufullførte verket med samme navn av poeten Federico García Lorca og av Alberto Conejeros skuespill La piedra oscura, og den knytter sammen livene til tre homofile menn i ulike perioder av Spanias nyere historie (1932, 1937 og 2017). Sammen med Los Javis ved bordet i salen i Cannes sitter Guitarricadelafuente, som spiller Sebastián, Carlos González, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas, og Penélope Cruz.

Historien om hvordan *La Bola Negra* ble filmatisert begynte, ifølge Javier Calvo, med at regissørene lette etter noe lett å lese på flyet mens de trakk seg tilbake til Ibiza for å få litt frisk luft fra Madrid og skrive ferdig manuset til *Las Mesías*. Valget falt på *La piedra oscura*, og etter å ha lest den med stor innlevelse begynte han å tenke på hvordan han skulle gjøre historien om til et manus. "Det var egentlig skjebnen", sier Calvo. "La piedra oscura er kimen; den danner en av historiene, den om Sebastián og Rafael".

Javier Ambrossi mener på sin side at La Bola Negra er en måte å rettferdiggjøre og hjelpe en yngre generasjon til å oppdage Lorcas skikkelse. Her sikter han ikke bare til poeten, som allerede i sitt verk "Drama de costumbres actuales" tok opp intoleransen og de radikale ideenes nytteløshet, men også til den nåværende undertrykkelsen og mangelen på forbilder for LGTBI+-miljøet i Spania. "De stjal en rollemodell fra meg", sier han.

I tillegg til regissørduoen var den andre store skikkelsen som tiltrakk seg oppmerksomheten til de fremmøtte, selvfølgelig Penélope Cruz. Oscar-vinneren (og innehaveren av flere Goyaer) har en birolle i filmen, men det var ikke grunnen til at hun bestemte seg for å delta i prosjektet.

"Jeg ble fascinert av La Mesías. Jeg var en stor fan av Los Javis (...), og jeg sa til agenten min: 'La oss arrangere et møte for å snakke sammen i mer enn et minutt i en korridor'. Vi innså at det var en gjensidig følelse, kommenterte skuespilleren. Hun bemerket også at første gang de diskuterte La Bola Negra, var de fortsatt litt nølende til rollen, da de så den som veldig liten - "ikke mer enn ti minutter på skjermen". Penélope forklarer her at det ikke er dette som definerer hennes valg av prosjekter.

"Jeg baserer ikke avgjørelsene mine på spilletid. Å oppdage Nené Romero og være en del av noe er viktigere enn å lage enda en film."

"Det finnes filmer - og det sier jeg alltid - vi er ikke gale, vi vet at filmer ikke kan forandre verden, men vi kan i noen tilfeller gjøre ting bedre, sette i gang viktige debatter, berøre hjertene på en måte som vekker noe, særlig hos yngre generasjoner, som María sa. Det var en av mine sterkeste motivasjoner, i tillegg til respekten jeg føler for dem og det enorme talentet de besitter - som jeg alltid har visst at de hadde.

Men å være en del av noe som dette - det spilte ingen rolle for meg om jeg var på lerretet i tre minutter, tretti eller hele filmen. Det handlet om å være en del av noe jeg innerst inne visste var viktig, og som ikke bare var viktig i vårt land. Jeg tror du har oppnådd noe virkelig stort, og at for mange unge mennesker - for mange tenåringer, til og med en 20-åring som ennå ikke er helt voksen - kan det du får fra papirbøker, som folk dessverre nesten ikke rører lenger, noen ganger være sterkere når du sitter på kino i to og en halv time, slik som her; den påvirkningen kan være mye sterkere enn det du kanskje studerer i tre år på skolen."